Президент "Атлетико": "Гризманн хочет побеждать в майке нашего клуба"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Антуана Гризманна.

"Мы приложили огромные усилия, чтобы удержать Гризманна в "Атлетико". Проблема, с которой столкнулся Антуан, состоит в том, что в СМИ появляется множество необоснованных слухов об интересе ведущих команд мира к различным футболистам. Антуан Гризманн останется в "Атлетико", он хочет побеждать в майке нашего клуба" - приводит слова Сересо Sky Sports.

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