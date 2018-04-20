Президент "Атлетико" назвал ближайшие задачи команды

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо назвал ближайшие задачи своей команды.

"Атлетико" проводит хороший сезон. Нам нужно побороться за второе место в чемпионате, хоть это будет и нелегко. Также у нас есть хорошая возможность сыграть в финале Лиги Европы и мы постараемся ею воспользоваться" - цитирует Сересо Sport.es.

Отметим, что за 5 туров до завершения Примеры "Атлетико" опережает идущий третьим "Реал" на три очка. Что касается Лиги Европы, то в полуфинале турнира "матрасники" сразятся с "Арсеналом".

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