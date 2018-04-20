Президент "Атлетико" назвал ближайшие задачи команды

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Президент "Атлетико" назвал ближайшие задачи команды

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо назвал ближайшие задачи своей команды.

"Атлетико" проводит хороший сезон. Нам нужно побороться за второе место в чемпионате, хоть это будет и нелегко. Также у нас есть хорошая возможность сыграть в финале Лиги Европы и мы постараемся ею воспользоваться" - цитирует Сересо Sport.es.

Отметим, что за 5 туров до завершения Примеры "Атлетико" опережает идущий третьим "Реал" на три очка. Что касается Лиги Европы, то в полуфинале турнира "матрасники" сразятся с "Арсеналом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
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