Президент "Атлетико" назвал Симеоне неприкасаемым

Президент "Атлетико" Энрике Сересо вступился за наставника команды Диего Симеоне.

"Хочу заявить об этом громко: Симеоне неприкасаем в "Атлетико". Для всех: для футболистов, для руководителей клуба, для фанатов. Здесь запрещается сомневаться в Симеоне.

Этим летом мы не имели возможности усилиться. Но, к счастью, Коста и Витоло смогут играть за нас с января. С ними мы отлично выступим во второй половине сезона" - приводит слова Сересо Liverpool Echo.

Отметим, что "Атлетико" имеют проблемы в группе Лиги Чемпионов, а в Примере занимают 4-место.

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