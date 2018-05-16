Президент "Атлетико": "Ни с кем не вели переговоров о продаже Гризманна"

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Президент "Атлетико": "Ни с кем не вели переговоров о продаже Гризманна"Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо в очередной раз высказался о ситуации с будущим форварда своей команды Антуана Гризманна.

Гризманн - игрок "Атлетико Мадрид". Я думаю, что его возможный трансфер должен полностью соответствовать установленным правилам. Пока мы еще ни с кем не обсуждали его возможный уход", - цитирует клубного босса "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гризманн назвал Симеоне лучшим тренером мира. | soccernews.ru

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