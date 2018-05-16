Президент "Атлетико": "Ни с кем не вели переговоров о продаже Гризманна"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо в очередной раз высказался о ситуации с будущим форварда своей команды Антуана Гризманна.

Гризманн - игрок " Атлетико Мадрид ". Я думаю, что его возможный трансфер должен полностью соответствовать установленным правилам. Пока мы еще ни с кем не обсуждали его возможный уход ", - цитирует клубного босса "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гризманн назвал Симеоне лучшим тренером мира. | soccernews.ru