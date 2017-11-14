Президент "Атлетико" оценил шансы своей команды в мадридском дерби

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Президент "Атлетико" оценил шансы своей команды в мадридском дерби

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался в преддверии мадридского дерби против "Реала", которое состоится 18 ноября в рамках 12-го тура Примеры.

"У нас с "Реалом" сейчас равное количество очков. У того, кто победит, станет на три больше. Но самое важное, что будет хороший матч. Мы, как и всегда, выйдем с целью победить. Шансы - 50 на 50" - цитирует Сересо Marca.

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Команда М О
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3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
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12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
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