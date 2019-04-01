Президент "Атлетико" опроверг слухи о том, что Антуан Гризманн покинет клуб

Теги атлетико мадридантуан гризманнэнрике сересо

Президент "Атлетико" опроверг слухи о том, что Антуан Гризманн покинет клуб

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что французский нападающий команды Антуан Гризманн не будет уходить из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Я могу с точностью сказать, что Гризманн не покинет "Атлетико" эти летом. Нет не единого шанса на это", - сказал Сесеро. 

Ранее сообщалось, что француз, скорее всего, перейдет в "Барселону" в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

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