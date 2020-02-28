Президент "Атлетико" ответил на слухи об уходе Симеоне

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Президент "Атлетико" ответил на слухи об уходе Симеоне
Президент "Атлетико" Энрике Сересо опроверг слухи о том, что клуб может расстаться с главным тренером Диего Симеоне.

"Я предупреждаю всех воинов с клавиатурами! Мы не сомневаемся в Симеоне. Клуб и фанаты поддерживают Диего. Я уверен, что нас ожидают великие дела в нынешнем сезоне", - приводит слова Сересо Marca.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на своем поле обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. Впрочем, в чемпионате Испании мадридский клуб занимает третье место и на 12 очков отстает от лидирующей "Барселоны".

Не пропустите: Симеоне может возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru 

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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