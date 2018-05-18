Президент "Атлетико" озвучил главную задачу клуба на следующий сезон

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Президент "Атлетико" озвучил главную задачу клуба на следующий сезон

Президент "Атлетико" Энрике Сересо определил главную задачу для клуба на следующий сезон.

"В год открытия лучшего стадиона Европы мы выиграли Лигу Европы и можем финишировать на втором месте в Примере. Мы имеем право гордиться этими достижениями. Но в следующем сезоне мы должны постараться улучшить результат. Мы должны сыграть в финале Лиги Чемпионов на нашем стадионе" - приводит слова Сересо AS.

Напомним, что в финале Лиги Европы "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0.

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