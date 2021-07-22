Президент "Атлетико" поделился мнением о возможном возвращении Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнтрансферыэнрике сересо

Президент "Атлетико" поделился мнением о возможном возвращении ГризманнаФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о возможном возвращении в стан "матрасников" нападающего Антуана Гризманна.

"Я не знаю, как проходит обмен. Вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю", — приводит слова Сересо AS.

Напомним, что Гризманн играл за "Атлетико" с 2014 по 2019 года.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 13 голевых передач.

Также не пропустите: Официально: Демарай Грэй - футболист "Эвертона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов