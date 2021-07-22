Президент "Атлетико" поделился мнением о возможном возвращении Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о возможном возвращении в стан "матрасников" нападающего Антуана Гризманна.
"Я не знаю, как проходит обмен. Вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю", — приводит слова Сересо AS.
Напомним, что Гризманн играл за "Атлетико" с 2014 по 2019 года.
В прошедшем сезоне форвард сыграл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 13 голевых передач.
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|20
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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|Сельта Виго
|20
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