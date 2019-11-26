Президент "Атлетико" поделился ожиданиями от матча ЛЧ с "Ювентусом"
Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом". Об этом сообщает Marca.
"Жду ли я победы и выход в следующий раунд? А зачем, по-вашему, мы приехали?
Нам нужно набрать одно очко, чтобы пройти дальше. "Атлетико" не боится Криштиану Роналду. Мы и раньше не раз обыгрывали его и будем продолжать это делать", - сказал Сересо.
Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится сегодня, 26 ноября, в Турине. Начало встречи - в 23:00 (мск).
А еще: "Ювентус" интересуется защитником "Барселоны"| http://soccernews.ru
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