Президент "Атлетико" поделился ожиданиями от матча ЛЧ с "Ювентусом"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом". Об этом сообщает Marca.

"Жду ли я победы и выход в следующий раунд? А зачем, по-вашему, мы приехали?

Нам нужно набрать одно очко, чтобы пройти дальше. "Атлетико" не боится Криштиану Роналду. Мы и раньше не раз обыгрывали его и будем продолжать это делать", - сказал Сересо.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится сегодня, 26 ноября, в Турине. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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