Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско

Теги атлетико мадридянник феррейра карраскоэнрике сересо

Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход КарраскоПрезидент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подтвердил возможный уход из клуба вингера команды Янника Феррейры Карраско.

Так, в интервью испанскому изданию Marca, клубный босс "матрасников" сообщил, что клуб готов отпустить 24-летнего бельгийца, если получит по нему финансово выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Карраско забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за "Атлетико".

Напомним, Карраско может перебраться в Китай. | soccernews.ru

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