Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подтвердил возможный уход из клуба вингера команды Янника Феррейры Карраско.

Так, в интервью испанскому изданию Marca, клубный босс "матрасников" сообщил, что клуб готов отпустить 24-летнего бельгийца, если получит по нему финансово выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Карраско забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за "Атлетико".

Напомним, Карраско может перебраться в Китай. | soccernews.ru