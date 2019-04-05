Президент "Атлетико": "Продадим Гризманна, если купим Месси"

Президент "Атлетико" Энрике Серезо заявил, что клуб не намерен расставаться с французским нападающим Антуаном Гризманном.

"Я ранее уже говорил, что Гризманн на 1000 процентов останется в команде. Так вот, это неправда. Антуан останется на 2000 процентов. Вероятность его ухода в "Барселону" такая же, как переход Месси в "Атлетико", - сказал Серезо в интервью радиостанции RAC1.

Напомним, что ближайшим летом сумму отступных в контракте Гризманна с "Атлетико" уменьшится до 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз готов перейти в "Барселону" и уже обсуждал трансфер с представителями каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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