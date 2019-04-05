Президент "Атлетико": "Продадим Гризманна, если купим Месси"
Президент "Атлетико" Энрике Серезо заявил, что клуб не намерен расставаться с французским нападающим Антуаном Гризманном.
"Я ранее уже говорил, что Гризманн на 1000 процентов останется в команде. Так вот, это неправда. Антуан останется на 2000 процентов. Вероятность его ухода в "Барселону" такая же, как переход Месси в "Атлетико", - сказал Серезо в интервью радиостанции RAC1.
Напомним, что ближайшим летом сумму отступных в контракте Гризманна с "Атлетико" уменьшится до 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что француз готов перейти в "Барселону" и уже обсуждал трансфер с представителями каталонского клуба.
В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23