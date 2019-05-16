Президент "Атлетико" прокомментировал решение Гризманна покинуть клуб

Президент "Атлетико" Энрике Сересо поделился мыслями о решение французского форварда Антуана Гризманна уйти из мадридского клуба.

"Я не просто расстроен, а разочарован. Я думал, что у Антуана большое будущее в "Атлетико" - c большими титулами и победами. Проблема в том, что каждый думает по-своему. Я и болельщики "Атлетико" уважаем его решение и желаем ему удачи", - цитирует Сересо Sport.es.

Напомним, что "Атлетико" заработает на продаже Гризманна 120 миллионов евро. За футболиста ведут борьбу "Барселона", "Бавария" и ПСЖ.

28-летний нападающий выступает за "матрасников" с 2014 года, в его активе 256 матчей, 133 гола и 50 ассистов.

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