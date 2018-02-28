Президент "Атлетико" прокомментировал слухи о возможном переходе Гризманна в "Барселону"

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Президент "Атлетико" прокомментировал слухи о возможном переходе Гризманна в "Барселону"Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе форварда его команды Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

"Гризманна связывает с "Барселоной" только то, что он попытается забить ей три или четыре мяча", - приводит слова клубного босса "матрасников" Le 10 Sport.

Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Атлетико" состоится в ближайшее воскресенье.

Напомним, Гризманн может променять "Барселону" на "Реал". | soccernews.ru

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