Президент "Атлетико" прокомментировал слухи о возможном переходе Гризманна в "Барселону"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном переходе форварда его команды Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

"Гризманна связывает с "Барселоной" только то, что он попытается забить ей три или четыре мяча", - приводит слова клубного босса "матрасников" Le 10 Sport.

Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Атлетико" состоится в ближайшее воскресенье.

Напомним, Гризманн может променять "Барселону" на "Реал". | soccernews.ru