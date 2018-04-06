Президент "Атлетико" прокомментировал слухи об интересе к Дибале

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о слухах про возможный трансфер форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Дибала - большой футболист, но я его толком не знаю. Видел только один его матч против "Реала". Симеоне уже всё объяснил. Они встретились в ресторане Мадрида, поздоровались и всё. Больше ничего" - приводит слова Сересо Football Italia.

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