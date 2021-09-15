Президент "Атлетико" просит болельщиков не освистывать Гризманна

Фото: инстаграм Гризманна

Президент "Атлетико" Энрике Сересо обратился к фанатам клуба с просьбой не освистывать Антуана Гризманна.

"Надеюсь, его встретят со всеми почестями. Он прекрасный футболист, желающий добиться успеха в "Атлетико". Думаю, что когда Антуан выйдет, он заслуживает оваций", - приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, что гнев фанатов "Атлетико" вызвал трансфер Гризманна в "Барселону" после его обещания не уходить в каталонский клуб.

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