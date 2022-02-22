Президент "Атлетико" рассказал о положении Симеоне в клубе

Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо перед матчем против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов высказался о положении главного тренера команды Диего Симеоне.

"Симеоне - важный актив клуба, который мы должны сохранить. Нам никогда не приходило в голову, что Симеоне перестанет быть тренером "Атлетико", и, конечно, было бы нелогично и нечестно искать другого тренера", - сказал Сересо.

Игра между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже завтра, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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