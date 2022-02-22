Президент "Атлетико" рассказал о положении Симеоне в клубе
Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо перед матчем против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов высказался о положении главного тренера команды Диего Симеоне.
"Симеоне - важный актив клуба, который мы должны сохранить. Нам никогда не приходило в голову, что Симеоне перестанет быть тренером "Атлетико", и, конечно, было бы нелогично и нечестно искать другого тренера", - сказал Сересо.
Игра между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже завтра, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14