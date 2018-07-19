Президент "Атлетико" рассказал о трансферной кампании клуба

Президент "Атлетико" Энрике Сересо поделился планами на летнее трансферное окно.

"Мы официально представим Родри и Лемара и продолжим изучать рынок. Могу сказать, что мы работаем над большим количеством трансферов" - цитирует Сересо Football Espana.

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