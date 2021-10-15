Президент "Атлетико" рассказал о выгоде от трансферов Гризманна и Суареса

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Президент "Атлетико" рассказал о выгоде от трансферов Гризманна и СуаресаФото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо рассказал о выгоде от трансферов уругвайца Луиса Суареса и француза Антуана Гризманна из "Барселоны".

"Суарес – это отличный трансфер. Это прекрасный игрок и чудесный человек.

У нас великолепные отношения с "Барселоной". Могу сказать, что сделки по Суаресу и Гризманну пошли на пользу как "Барселоне", так и "Атлетико", и самим футболистам", – сказал Сересо.

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