Президент "Атлетико" рассказал, почему клуб не купил Хамеса
Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, что минувшим летом клубу не удалось договориться о переходе колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, хотя клуб предлагал за него 50 миллионов евро.
"Мы хотели купить Хамеса в начале лета, но нам не удалось договориться. Футболисты играют там, где хотят выступать. На тот момент Хамес хотел играть за "Реал", поэтому решил остаться в клубе. Если игрок не хочет, то нет возможности подписать с ним контракт", - приводит слова Сересо Marca.
В нынешнем сезон 28-летний Родригес провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9