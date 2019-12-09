Президент "Атлетико" рассказал, почему клуб не купил Хамеса

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Президент "Атлетико" рассказал, почему клуб не купил Хамеса
Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, что минувшим летом клубу не удалось договориться о переходе колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, хотя клуб предлагал за него 50 миллионов евро.

"Мы хотели купить Хамеса в начале лета, но нам не удалось договориться. Футболисты играют там, где хотят выступать. На тот момент Хамес хотел играть за "Реал", поэтому решил остаться в клубе. Если игрок не хочет, то нет возможности подписать с ним контракт", - приводит слова Сересо Marca.

В нынешнем сезон 28-летний Родригес провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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