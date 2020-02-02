Президент "Атлетико" рассказал, почему сорвался трансфер Кавана

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Президент "Атлетико" рассказал, почему сорвался трансфер Кавана
Президент "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о срыве трансфера уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

"Когда-нибудь я расскажу правду о сорвавшемся трансфере Кавани. Я смогу доказать свою правоту. Мне жаль некоторых футболистов из-за их родственников и агентов. Клубы существуют не для того, чтобы их грабили", - приводит слова Сересо Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" был готов заплатить за 32-летнего Кавани 15 миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов, но ПСЖ потребовал за игрока 20 миллионов. Контракт форварда с парижским клубом истекает летом. Таким образом, через полгода он, скорее всего, перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

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