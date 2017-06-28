Президент "Атлетико": "Сауль никуда не переходит"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заверил, что полузащитник Сауль Ньигес не покинет мадридский клуб этим летом.

"У него долгосрочный контракт с "Атлетико". Вы собираетесь всё лето спрашивать о его уходе? Мы с этим справимся. Я не думаю, что у Сауля есть договорённость с любым другим клубом. Он игрок "Атлетико" и никуда не переходит" - приводит слова Сересо AS.

Ранее сообщалось, что в услугах Сауля заинтересованы "Барселона" и ПСЖ. В минувшем сезоне 22-летний испанец сыграл за "матрасников" 53 матча, забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru