Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"
Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что его клуб должен был пробивать пенальти в матче против "Реала" (0:1).
"ВАР необходим, чтобы перепроверять некоторые моменты. Я думаю, был чистый пенальти. Я понимаю, что арбитрам сложно назначать пенальти в таких матчах", - приводит слова Сересо As.
Отметим, что игру обслуживал Хавьер Эстрада Фернандес.
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