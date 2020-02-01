Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"

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Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что его клуб должен был пробивать пенальти в матче против "Реала" (0:1).

"ВАР необходим, чтобы перепроверять некоторые моменты. Я думаю, был чистый пенальти. Я понимаю, что арбитрам сложно назначать пенальти в таких матчах", - приводит слова Сересо As.

Отметим, что игру обслуживал Хавьер Эстрада Фернандес.

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