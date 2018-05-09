Президент "Атлетико" считает, что Гризманн входит в тройку лучших игроков мира



Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что нападающий Антуан Гризманн крайне важен для клуба.

"Гризманн должен сам принять решение о своем будущем. Мы хотим, чтобы он остался в "Атлетико". Гризманн - прекрасный игрок и он входит в тройку лучших футболистов мира вместе с Месси и Роналду. Мы гордимся, что он играет за наш клуб и сделаем все, чтобы сохранить его", - приводит слова Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается купить 27-летнего Гризманна за 100 миллионов евро.

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