Президент "Атлетико" считает, что Гризманн входит в тройку лучших игроков мира

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Президент "Атлетико" считает, что Гризманн входит в тройку лучших игроков мира
Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что нападающий Антуан Гризманн крайне важен для клуба.

"Гризманн должен сам принять решение о своем будущем. Мы хотим, чтобы он остался в "Атлетико". Гризманн - прекрасный игрок и он входит в тройку лучших футболистов мира вместе с Месси и Роналду. Мы гордимся, что он играет за наш клуб и сделаем все, чтобы сохранить его", - приводит слова Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" собирается купить 27-летнего Гризманна за 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" пугает Гризманна "тенью Месси". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов