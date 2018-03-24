Президент "Атлетико" сделал заявление по будущему Гризманна

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался касательно возможного ухода из клуба летом нападающего Антуана Гризманна.

Сам футболист заявил, что определится с будущим после ЧМ-2018.

"Насколько мне известно, летом Гризманн останется в "Атлетико". В отношении ситуации с его будущим ничего не изменилось. У него есть действующий контракт – это наша позиция. Знаем, что Чемпионат Мира имеет для него большое значение. Конечно, мы с ним пообщаемся до мундиаля", - сказал он.

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