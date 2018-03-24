Президент "Атлетико" сделал заявление по будущему Гризманна

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Президент "Атлетико" сделал заявление по будущему ГризманнаПрезидент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался касательно возможного ухода из клуба летом нападающего Антуана Гризманна.

Сам футболист заявил, что определится с будущим после ЧМ-2018.

"Насколько мне известно, летом Гризманн останется в "Атлетико". В отношении ситуации с его будущим ничего не изменилось. У него есть действующий контракт – это наша позиция. Знаем, что Чемпионат Мира имеет для него большое значение. Конечно, мы с ним пообщаемся до мундиаля", - сказал он.

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