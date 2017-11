Президент "Атлетико": "Уверен, что скоро Гризманн преодолеет трудности"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо выразил уверенность, что форвард его команды Антуан Гризманн вскоре вновь станет грозной силой для соперников.

"Гризманну не особо везло в начале. Он великолепно завершил предыдущий сезон и до сих пор считается одним из трёх лучших игроков мира. Но его преимущество в том, что он моложе и у него больше времени впереди, чем у тех двоих (Роналду и Месси - прим. soccernews.ru). Разные моменты бывают у каждого в карьере. Конечно, у Антуана сейчас не самый лучший период, но я уверен, что скоро он преодолеет трудности. Уверен, что в матче с "Реалом" мы увидим старого-доброго Гризманна, который наводит ужас на защиту соперника" - цитирует Сересо Four Four Two.

В этом сезоне 26-летний Гризманн сыграл за "Атлетико" 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Президент "Атлетико": "Гризманн хочет побеждать в майке нашего клуба". | http://soccernews.ru