Президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб
Президент "Атлетико" Энрике Сересо верит, что форвард Антуан Гризманн не покинет мадридский клуб.
"Гризманн - игрок "Атлетико". Я верю в то, что он останется в клубе надолго. И вы знаете, что я вас не обманываю" - приводит слова функционера El Mundo Deportivo.
Напомним, что 26-летнего Гризманна хочет купить "Барселона". По данным СМИ, "сине-гранатовые" практически согласовали с французом условия пятилетнего контракта. | http://soccernews.ru
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|20
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|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4