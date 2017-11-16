Президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб

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Президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб

Президент "Атлетико" Энрике Сересо верит, что форвард Антуан Гризманн не покинет мадридский клуб.

"Гризманн - игрок "Атлетико". Я верю в то, что он останется в клубе надолго. И вы знаете, что я вас не обманываю" - приводит слова функционера El Mundo Deportivo.

Напомним, что 26-летнего Гризманна хочет купить "Барселона". По данным СМИ, "сине-гранатовые" практически согласовали с французом условия пятилетнего контракта. | http://soccernews.ru

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