Президент "Атлетико" верит в победу команды в Лиге Чемпионов

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что его команде по силам выиграть Лигу Чемпионов уже в этом сезоне.

Напомним, что "матрасники" вышли в 1/4 финала самого престижного еврокубкового турнира, выбив действующего победителя "Ливерпуль".

"Мы особенные и способны выиграть ЛЧ без зрителей на трибунах. Этот год может стать нашим. В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в Лиге Чемпионов всё очень хорошо. Мы хотим попасть в финал, и от этого нас отделяет только несколько матчей. Диего Симеоне спокоен и уверен в том, что делает", - цитирует Сересо Goal.com.

"Атлетико" выходил в финал ЛЧ в 2014 и 2016 годах, но оба раза проигрывал мадридскому "Реалу".

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