Президент "Атлетико" верит в победу команды в Лиге Чемпионов
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что его команде по силам выиграть Лигу Чемпионов уже в этом сезоне.
Напомним, что "матрасники" вышли в 1/4 финала самого престижного еврокубкового турнира, выбив действующего победителя "Ливерпуль".
"Мы особенные и способны выиграть ЛЧ без зрителей на трибунах. Этот год может стать нашим. В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в Лиге Чемпионов всё очень хорошо. Мы хотим попасть в финал, и от этого нас отделяет только несколько матчей. Диего Симеоне спокоен и уверен в том, что делает", - цитирует Сересо Goal.com.
"Атлетико" выходил в финал ЛЧ в 2014 и 2016 годах, но оба раза проигрывал мадридскому "Реалу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14