Президент "Атлетико": "Выиграть Примеру сложнее, чем стать победителем Лиги чемпионов"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что что выиграть национальное первенство в Испании гораздо сложнее, чем победить в Лиге чемпионов.

"Атлетико" сложнее выиграть чемпионат Испании, чем Лигу чемпионов. Мне всё равно, выиграет команда Примеру или Лигу чемпионов", - сказал он.

По итогам семи туров первенства Испании "Атлетико" идет на четвертом месте в турнирной таблице.

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