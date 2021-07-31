Президент "Атлетико" выразил полнейшее доверие Диего Симеоне

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался о будущем главного тренера клуба аргентинце Диего Пабло Симеоне.

"Диего может оставаться в клубе столько, сколько захочет. Мы довольны его работой и надеемся, что он будет возглавлять команду еще много лет и будет добиваться высоких результатов", — приводит слова бизнесмена Marca.

Напомним, что недавно "Атлетико" продлил контракт с тренером до лета 2024 года.

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