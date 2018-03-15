Президент "Атлетико" высказался о будущем в команде Гризманна



Президент "Атлетико" Энрике Сересо опроверг информацию об уходе из команды нападающего Антуана Гризманна.

"Гризманн имеет действующий контракт с нашим клубом и он не может ни с кем ничего подписать. Антуан не говорил мне, что хочет уйти. Я буду удивлен, если это действительно так. Гризманн связан с нами долгосрочный контракт, и он ничего не может подписать ни с кем соглашение без нашего согласия. Уверен, что он хочет остаться в "Атлетико" и по окончании этого сезона", – приводит слова Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний Гризманн летом перейдет в "Барселону" и уже подписал с каталонским клубом предварительное соглашение.

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