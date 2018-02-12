Президент "Атлетико" высказался о чемпионской гонке в Примере

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.

"Мы будем биться за титул до последнего. У нас с "Барселоной" ещё будет очный матч. Мы можем сократить отставание и сделать ситуацию ещё более интересной" - цитирует Сересо Football Espana.

Отметим, что за 15 туров до завершения чемпионата "Атлетико" отстаёт от "Барселоны" на 7 очков.

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