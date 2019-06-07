Президент "Атлетико" высказался о ситуации с Гризманном



Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил мнение, что нападающий Антуан Гризманн​ допустил ошибку, решив покинуть клуб.

"Антуан выступал за нас пять лет и был просто великолепен. Что касается его будущего, то я не знаю, куда он перейдет. Никто из "Барселоны" не связывался со мной. Раньше я с уверенностью мог сказать, что Гризманн не покинет "Атлетико", но сейчас это не так. Я считаю, что уход из "Атлетико" - это неверное решение, но он думает по-другому", - приводит слова Сересо Onda Cero.

Напомним, что с 1 июня сумма отступных в контракте француза уменьшится до 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

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