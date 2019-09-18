Президент "Атлетико" высказался о том, что "Барселону" могут оштрафовать на 300 евро

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманнэнрике сересо

Президент "Атлетико" высказался о том, что "Барселону" могут оштрафовать на 300 евро

Президент "Атлетико" Энрике Сересо отреагировал на возможное наказание "Барселоны" за трансфер Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может получить штраф в размере 300 евро или провести одну игру без зрителей.

"Наши юристы продолжают работать. Штраф в 300 евро - это несерьезно. Таков футбол", - приводит слова Сересо As.

Напомним, что "Барселона" приобрела Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро.

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