Президент "Атлетико" высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

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Президент "Атлетико" высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Атлетико" Энрике Сересо положительно высказался о возможном переходе в "Реал" нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел в "Реал". Это было бы замечательно для испанского футбола", - приводит слова Сересо Sport.es.

Напомним, что "Реал" активно пытался приобрести футболиста в последние дни летнего трансферного окна. Королевский клуб был готов заплатить за форварда более 200 миллионов евро, но ПСЖ отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Президент ПСЖ высказался об отказе от 200 миллионов евро за Мбаппе. | http://soccernews.ru
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