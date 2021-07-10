Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна

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Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна

Фото: инстаграм Антуана Гризманна / Автор неизвестен

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил надежду, что форвард "Барселоны" Антуан Гризманн снова будет выступать за мадридскую команду.

Напомним, что 30-летний француз защищал цвета "матрасников" с 2014 по 2019 год.

"Гризманн - замечательный футболист. Надеюсь, он вернётся к нам, но не думаю, что "Барселона" хочет с ним расставаться. Любая команда была бы рада иметь в своём составе такого элитного игрока. Мы остаёмся друзьями с Антуаном", - цитирует Сересо Mundo Deportivo. 

Ранее стало известно, что Гризманн может вернуться в "Атлетико" в обмен на полузащитника Сауля Ньигеса.

Не пропустите: Куман высказался о будущем Гризманна. | http://soccernews.ru 
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