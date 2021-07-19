Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился мнением о возможном возвращении французского нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна в мадридский клуб.

"В футболе возможно все", – сказал Сересо.

Напомним, что ранее сообщалось о приостановке переговоров между "Атлетико" и "Барселоной" об обмене Сауля на Гризманна.

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