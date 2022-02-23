Президент "Атлетико" заявил о полном доверии Симеоне
Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался о будущем главного тренера команды Диего Симеоне накануне матча против "Манчестер Юнайтед" в 1\8 финала Лиги чемпионов.
"Симеоне будет оставаться в "Атлетико" столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые из ваших коллег (обращается к журналистам - прим.) сходят с ума, но никто не сделал за 10 лет то, что сделал Чоло.
Когда он уйдёт, я поставлю на его место одного из журналистов, потому что вы умеете подбирать составы, как никто другой", - цитирует Сересо El Golazo de Gol.
Игра между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14