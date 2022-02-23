Президент "Атлетико" заявил о полном доверии Симеоне

Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался о будущем главного тренера команды Диего Симеоне накануне матча против "Манчестер Юнайтед" в 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Симеоне будет оставаться в "Атлетико" столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые из ваших коллег (обращается к журналистам - прим.) сходят с ума, но никто не сделал за 10 лет то, что сделал Чоло.

Когда он уйдёт, я поставлю на его место одного из журналистов, потому что вы умеете подбирать составы, как никто другой", - цитирует Сересо El Golazo de Gol.

Игра между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: "Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом. | http://soccernews.ru