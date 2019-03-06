Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что испанский клуб продлит контракт с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает Cadena SER.

"Нам нужно искать новых талантливых людей. Это другая "Барселона", но я не считаю, что перестройка произойдет сразу. Контракт Месси действует до 2021 года, я думаю, мы его продлим. Сейчас он сильнее, чем когда-либо", - сказал президент.

Месси играет в составе "Барселоны" с 2003 года. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

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