Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси

Теги лионель мессибарселонажозеп мария бартомеу

Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что испанский клуб продлит контракт с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает Cadena SER.

"Нам нужно искать новых талантливых людей. Это другая "Барселона", но я не считаю, что перестройка произойдет сразу. Контракт Месси действует до 2021 года, я думаю, мы его продлим. Сейчас он сильнее, чем когда-либо", - сказал президент. 

Месси играет в составе "Барселоны" с 2003 года. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

А еще: Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России

"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов