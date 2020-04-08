Президент "Барселоны" Бартомеу хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу вступил в конфликт с некоторыми руководителями каталонского клуба. Об этом сообщает As.

По данным источника, функционер хочет, что бы клуб покинули некоторые руководители. Речь идет о вице-президенте Эмили Русо, который вступил в должность три месяца назад, и еще ряде вице-президентах "Барселоны".

Вероятнее всего, причиной конфликта может стать то, что функционеры не поддерживают политику Бартомеу. Именно поэтому они могут лишиться своих постов.

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