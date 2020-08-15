Президент "Барселоны" Бартомеу отказался уходить в отставку
После поражения "Барселоны" от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счётом 2:8 снова зазвучали призывы сменить руководство каталонского клуба.
Однако президент "блауграны" Жозеп Мария Бартомеу дал понять, что сейчас не покинет пост и не назначит досрочные выборы.
По его мнению, радикальные перемены только усугубят кризис "Барсы", поэтому функционер не готов сложить полномочия раньше 2021 года.
Ожидается, что выбирать нового президента клуба будут в январе или в марте.
Не пропустите: Месси снова задумался об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
-
Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"
-
"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов
-
АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона
-
Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер
Лента новостей
-
ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником
-
"Бавария" благодаря разгрому "Барселоны" установила два клубных рекорда
-
3
Президент "Барселоны" Бартомеу отказался уходить в отставку
-
ЦСКА мощно ответил на троллинг "Тамбова"
-
Роналду позвал Бензема в "Ювентус"
-
"Интер" хочет вернуть Перишича
-
Джикия исключил свой уход из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал новую гостевую форму
-
Более трети пасов Суареса в матче с "Баварией" - розыгрыш мяча с центра поля
-
Форвард ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
-
1
Месси снова задумался об уходе из "Барселоны"
-
"Тамбов" потроллил ЦСКА перед очным матчем
-
Впервые за 13 лет в полуфиналах Лиги Чемпионов не будет испанских команд
-
1
"Барселона" выплатит "Ливерпулю" крупный бонус, если Коутиньо выиграет с "Баварией" Лигу Чемпионов
-
1
АПЛ назвала лучшего тренера прошлого сезона
-
Гризманн впервые в карьере остался в запасе на матч плей-офф Лиги Чемпионов
-
1
Когда Месси больше не помощник: "Бавария" нанесла "Барселоне" самое унизительное поражение в истории - виноваты не игроки, и даже не тренер
-
Тренер "Лиона" оценил шансы своей команды пройти "Манчестер Сити"
-
1
Экс-игрок "Барселоны": "Месси может разозлиться и уйти"
-
В полуфиналах Лиги Чемпионов сыграют команды трёх немецких тренеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14