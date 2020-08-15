Президент "Барселоны" Бартомеу отказался уходить в отставку

После поражения "Барселоны" от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счётом 2:8 снова зазвучали призывы сменить руководство каталонского клуба.

Однако президент "блауграны" Жозеп Мария Бартомеу дал понять, что сейчас не покинет пост и не назначит досрочные выборы.

По его мнению, радикальные перемены только усугубят кризис "Барсы", поэтому функционер не готов сложить полномочия раньше 2021 года.

Ожидается, что выбирать нового президента клуба будут в январе или в марте.

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