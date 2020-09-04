Президент "Барселоны" Бартомеу подозревается в финансовых махинациях

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Президент "Барселоны" Бартомеу подозревается в финансовых махинациях

Полиция Каталонии обратила внимание на странные сделки, которые осуществляло руководство "Барселоны".

В частности, как сообщает AS, правоохранители решили расследовать детали сотрудничества клуба с компанией I3 Ventures.

Дело в том, что фирма получила от "Барсы" 980 тысяч евро, хотя другие цифровые консалтинговые компании обычно берут от 120 до 150 тысяч за свои услуги.

Более того, руководит компанией I3 Ventures Жауме Масферрер - правая рука президента "блауграны" Жозепа Бартомеу.

Кстати, речь идёт именно о той организации, которая занималась улучшением имиджа руководителя каталонского клуба и дискредитацией лидеров команды в соцсетях.

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