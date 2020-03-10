Президент "Барселоны" Бартомеу прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем

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Президент "Барселоны" Бартомеу прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу ушел от вопроса о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, передает Marca.

"Домашние проблемы решаются дома", - сказал Бартомеу.

Напомним, Абидаль в одном из интервью раскритиковал экс-тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, заявив, что некоторые футболисты недостаточно работали из-за методов тренировок специалиста. Месси не понравились данные высказывания.

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Комментарии

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andi
андрей

В следующем сезоне будет закат эпохи Месси и что будет делать Барса?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Его закат уже 5 лет длится.5-летний Юбилей его ходьбы во время матчей уже

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Абидаль: Месси многому научил меня, за эти несколько дней. Понял, что он начальник, а я дурак. Этого буду придерживаться в будущем. В данный момент нельзя создавать напряжение в клубе. У нас есть хорошая команда, которая борется за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов

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