Президент "Барселоны" Бартомеу прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу ушел от вопроса о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, передает Marca.

"Домашние проблемы решаются дома", - сказал Бартомеу.

Напомним, Абидаль в одном из интервью раскритиковал экс-тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, заявив, что некоторые футболисты недостаточно работали из-за методов тренировок специалиста. Месси не понравились данные высказывания.

Не пропустите: СМИ: матч "Барселона" - "Наполи" пройдёт без зрителей| http://soccernews.ru