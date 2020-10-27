Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку работе судейской бригады в субботнем матче против мадридского "Реала".

Напомним, что "сливочные" выиграли со счётом 3:1, забив победный гол со спорного пенальти. При этом в первом тайме арбитр не назначил два более очевидных 11-метровых в ворота каталонцев. На Эль Класико работал Хуан Мартинес Мунуэра.

"Мне известно о существовании аудиозаписи разговора судей об эпизоде с Рамосом и Лангле. Мы сделали запрос, потому что недопустимо, чтобы критерии VAR отличались в разных матчах. Будем отстаивать свои интересы. Если были разговоры арбитров, мы хотим знать, как главный судья принимал решение.

Это обычные, нормальные разговоры. Но если завтра мы сможем что-то выяснить, будем действовать. Важно то, что критерии отличаются в каждом матче, и мы должны призвать федерацию к коллективному размышлению, ведь нам нужен максимально справедливый футбол. Мы хотим, чтобы эти технологии давали самый справедливый результат. Мы считаем, что в матче был поставлен несуществующий пенальти, когда "Барселона" играла очень хорошо", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

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