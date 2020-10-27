Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом"

Теги барселонареал мадриджозеп мария бартомеу

Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку работе судейской бригады в субботнем матче против мадридского "Реала".

Напомним, что "сливочные" выиграли со счётом 3:1, забив победный гол со спорного пенальти. При этом в первом тайме арбитр не назначил два более очевидных 11-метровых в ворота каталонцев. На Эль Класико работал Хуан Мартинес Мунуэра.

"Мне известно о существовании аудиозаписи разговора судей об эпизоде с Рамосом и Лангле. Мы сделали запрос, потому что недопустимо, чтобы критерии VAR отличались в разных матчах. Будем отстаивать свои интересы. Если были разговоры арбитров, мы хотим знать, как главный судья принимал решение.

Это обычные, нормальные разговоры. Но если завтра мы сможем что-то выяснить, будем действовать. Важно то, что критерии отличаются в каждом матче, и мы должны призвать федерацию к коллективному размышлению, ведь нам нужен максимально справедливый футбол. Мы хотим, чтобы эти технологии давали самый справедливый результат. Мы считаем, что в матче был поставлен несуществующий пенальти, когда "Барселона" играла очень хорошо", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Не пропустите: Бартомеу высказался о ситуации с уходом Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов