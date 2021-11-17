Президент "Барселоны" допустил возвращение Месси и Иньесты

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Президент "Барселоны" допустил возвращение Месси и ИньестыФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на презентации Дани Алвеса в качестве игрока сине-гранатовых высказался о возможном возвращении в клуб Андреса Иньесты и Лионеля Месси.

"Я ничего не исключаю. Это случилось с Дани, который сам уже сказал, что возраст – это лишь число. К тому же он сделал максимум в том, что касается финансов.

Лео и Андрес – два выдающихся футболиста. Я не могу предсказать, что будет завтра, оба они продолжают играть.

Мы всегда будем следить за ними, но на данный момент они связаны контрактами с другими клубами. В жизни ничего не предугадаешь", – сказал Лапорта.

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