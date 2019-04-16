Президент "Барселоны": "Гризманн нам не звонил"



Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу оценил вероятность приобретения французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн является игроком "Атлетико". У него действующий контракт с клубом. Мне нравится, что в Испании выступают топ-игроки. Благодаря этому повышается ценность чемпионата Испании, что помогает ему находить спонсоров.

Если Гризманн захочет перейти к нам, то ему необходимо будет поговорить с Вальверде. Мы не обсуждаем его трансфер. Он не звонил нам. Имени Гризманна нет в нашем трансферном списке", - приводит слова Бартомеу AS.

Ранее сообщалось, что 28-летний Гризманн готов перейти в "Барселону". Ближайшим летом сумма отступных в его контракте составит 120 миллионов евро.

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