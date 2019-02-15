Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе

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Президент "Барселоны" громко высказался о будущем Неймара в клубе

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что думает об информации о том, что Неймар хочет вернуться в каталонский клуб. Об этом сообщает Radio Kanal Barcelona.

Напомним, бразилец перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 млн евро.

"Я несколько раз беседовал с футболистом и никто никогда не говорил мне о том, что он хочет вернуться. У него контракт с ПСЖ, где он выступает второй сезон. Не думаю, что ПСЖ готов продать его. 

Его возвращение в "Барселону" невозможно. Сейчас у нас есть Дембеле и Коутиньо - самые большие инвестиции клуба, с которыми мы хотим идти дальше", - сказал Бартомеу.

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 51 балл.

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