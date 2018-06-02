Президент "Барселоны": "Хочу, чтобы Месси выиграл Чемпионат Мира"

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Президент "Барселоны": "Хочу, чтобы Месси выиграл Чемпионат Мира"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился ожиданиями от выступления ведущего форварда "сине-гранатовых" Лионеля Месси на ЧМ-2018 в составе сборной Аргентины.

"Я хочу, чтобы Месси выиграл Чемпионат Мира, потому что он лучший игрок в истории футбола. Для Лео было бы здорово добавить титул чемпиона мира к сотням тех, которые у него уже есть. Это было бы хорошо и для "Барселоны" - цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, что сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией.

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