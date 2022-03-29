Президент "Барселоны" исключил возвращение Месси

1 Теги псжлионель мессибарселонажоан лапорта

Президент "Барселоны" исключил возвращение Месси

Фото твиттер ПСЖ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что клуб не намерен возвращать нападающего Лионеля Месси, который в августе прошлого года ушёл в ПСЖ.

"Ни Лео, ни его окружение не изъявляли желание вернуться. Сейчас его возвращение в "Барсу" не рассматривается. Мы строим молодую команду. Хотя, конечно, приход Месси не был бы шагом назад. Он лучший футболист в мире", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что 34-летний Месси является воспитанником "Барсы", он сыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 305 ассистов.

Не пропустите: Лапорта исключил трансфер Холанда в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

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fghfhguyt

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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