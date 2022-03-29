Президент "Барселоны" исключил возвращение Месси

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что клуб не намерен возвращать нападающего Лионеля Месси, который в августе прошлого года ушёл в ПСЖ.

"Ни Лео, ни его окружение не изъявляли желание вернуться. Сейчас его возвращение в "Барсу" не рассматривается. Мы строим молодую команду. Хотя, конечно, приход Месси не был бы шагом назад. Он лучший футболист в мире", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что 34-летний Месси является воспитанником "Барсы", он сыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 305 ассистов.

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