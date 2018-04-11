Президент "Барселоны" извинился перед фанатами



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал поражение каталонцев от "Ромы" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 0:3, которое привело к вылету команды из турнира.

"Я приношу свои извинения болельщикам команды за то, что мы не вышли в полуфинал. При этом я поздравляю "Рому". Это очень печальный день. Соперник играл лучше и превосходил нас на всех участках поля. Мы мечтали выйти в следующий раунд. Я сочувствую нашим болельщикам со всего мира", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что каталонский клуб впервые в своей истории в еврокубках упустил преимущество в три мяча, добытое в первой встрече.

Не пропустите: "Барселона" впервые за 75 лет вылетела из турнира, имея преимущество в три мяча после первого матча. | http://soccernews.ru